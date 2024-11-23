Викторину в память о футболисте Константине Бескове провели в Химках

Юные жители Химок стали участниками интеллектуальной викторины. Мероприятие приурочили к 104-летию со дня рождения футболиста и тренера Константина Бескова.

Ребятам рассказали о жизненном пути и достижениях известного отечественного футболиста.

«Константин Бесков оставил ярчайший след в истории советского и мирового футбола. Он был не только замечательным спортсменом, но и невероятно талантливым тренером», — поделилась муниципальный депутат Юлия Ишкова.

После лекции школьники продемонстрировали свои знания по истории в интеллектуальной викторине.

«В Химках уделяют особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Так, с юных лет жителей знакомят с самыми интересным фактами и личностями из истории нашей страны», — подчеркнула муниципальный депутат Галина Болотова.

Мероприятие организовали в рамках общественной программы, направленной на формирование патриотизма и любви к Родине у подрастающего поколения.

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