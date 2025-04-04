Викторину о здоровом образе жизни провели для дошкольников гимназии №5 в Люберцах

Психолог Московского областного центра охраны материнства и детства Ирина Урсул провела викторину для дошкольников из гимназии № 5 в Люберцах. Она включала в себя вопросы о здоровом образе жизни, правилах гигиены и важности сна.

Викторина была связана со здоровым образом жизни. Ребята отвечали на вопросы о правилах личной гигиены, важности сна, правильном питании необходимости физической активности.

Психолог использовал наглядные материалы и игровые элементы, чтобы заинтересовать ребят и сделать мероприятие интересным. В результате дети узнали много нового и смогли проявить свои знания.

«Такие мероприятия играют важную роль в формировании здоровых привычек у детей с раннего возраста. Именно в дошкольном периоде закладываются основы для будущего физического и психического благополучия. Поэтому важно уделять внимание образованию и просвещению детей в вопросах здоровья», — сказала Ирина Урсул.

Родителям также напомнили о важности посещения педиатра и формировании здоровых привычек у детей с раннего возраста.