Викторину о правилах дорожного движения провели для школьников в Мытищах

Всероссийской неделе безопасности дорожного движения прошла в Мытищах. Школьники показали знания в викторине ПДД и получили награды.

Занятия по безопасности прошли в школах городского округа Мытищи. Профилактические беседы с ребятами провели в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения. Ребятам напомнили правила безопасности на дороге, объяснили, как избежать рискованных ситуаций. Акцент был сделан на правовой грамотности.

Учеников 6Е класса школы № 24 торжественно посвятили в ряды юных инспекторов движения. Они проявили себя в викторине на знание ПДД и получили грамоты.

Отряд ЮИД из школы № 14 участвовал во флешмобе «Нет Дорожно- транспортным происшествиям». Ребята вместе с учителями провели классные часы и беседы о правилах, знаках и светофорах для учеников начальной школы.

Информационно-профилактическое мероприятие «Детям Подмосковья — безопасные дороги!», прошло в школе № 29. Благодаря нему дети узнали о правилах поведения на дороге, освежили знания о дорожных знаках и светофорах, поучаствовали в акции «Безопасный маршрут: „Школа-дом-школа“.

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