Викторина в преддверии премьеры драмы «Брестская крепость» прошла в Химках

Патриотическую игру провели в преддверии премьеры военной драмы «Брестская крепость». Участие в мероприятии приняли студенты и преподаватели Российской международной академии туризма, а также волонтеры «Молодой гвардии» и активные жители округа.

Более 70 химчан узнали, как создавался фильм «Брестская крепость», а также вспомнили историю начала Великой Отечественной войны. После лекции участники встречи проверили свои знания, ответив на вопросы интеллектуальной игры.

«Важно, чтобы молодежь не просто знала даты и факты, а чувствовала живую связь с историей. Такие мероприятия помогают понять, что за каждым эпизодом войны — настоящие люди, подвиги, судьбы», — подчеркнула муниципальный депутат Олеся Климачева.

Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы, основная цель которой привить подрастающему поколению любовь к своей стране и желание сохранить и передать память о великих событиях.