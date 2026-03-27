Викторина по вопросам охраны труда прошла в Балашихе

27 марта в Балашихе прошла интеллектуальная игра, посвященная охране труда, в которой приняли участие семь команд предприятий и организаций округа. Мероприятие было организовано Балашихинской территориальной организацией профсоюза работников жизнеобеспечения и направлено на повышение осведомленности о важности безопасных условий труда.

Формат игры включает несколько раундов, в ходе которых команды отвечают на 17 вопросов, стараясь набрать максимальное количество правильных ответов. В этом сезоне используется система из четырех кругов, по итогам которых три команды будут бороться за призовые места. Остальные участники также не остаются без награды — они получают специальные призы как самые эрудированные команды.

«Игра посвящена вопросам охраны труда, повышению эффективности взаимодействия с органами власти, контролирующими органами и профсоюзами, а также предупреждению производственного травматизма. Мы стремимся привлечь внимание общественности к важности обеспечения безопасных условий на рабочих местах», — рассказала председатель Балашихинской территориальной организации профсоюза Елена Садовьева.

Этот третий сезон проведения игры демонстрирует растущий интерес к теме охраны труда: с каждым годом в мероприятии участвует все больше команд, что свидетельствует о повышении осведомленности и ответственности среди работников. Победители муниципального этапа получат возможность представить Балашиху на областных соревнованиях, которые приурочены к Всемирному дню охраны труда.