Викторина по истории и традициям России пройдет в библиотеке в Чехове

Жители Чехова смогут проверить знания по истории и традициям России. Сделать это можно будет в центральной библиотеке муниципального образования.

Викторина «Россия — наша общая история», посвященная Дню России, состоится во вторник, 10 июня. Мероприятие поможет участникам подробно узнать российскую историю, культуру и традиции.

Начнется викторина в час дня. Вход для всех желающих свободный.

Отметим, что проведение викторин, мастер-классов, лекториев и других видов досуга в библиотеках — это часть региональной программы «Культура Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в центральной библиотеке муниципального округа откроется бесплатный психологический лекторий. Тема первой встречи — «Кто я? Вот в чем вопрос!». Мероприятие состоится 11 июня в 19:00. Центральная библиотеки находится в Чехове в доме № 10 на Лопасненской улице.