Бесплатный психологический лекторий откроют в библиотеке в Чехове

Центральная библиотека муниципального округа совместно с Международной Академией Гештальта организовывает проект «Психологический лекторий по средам». В формате просветительских встреч, которые направлены на формирование знаний по психологии и ее практического применения, участники научатся лучше понимать себя, свои потребности, эмоции и поведение.