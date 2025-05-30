Бесплатный психологический лекторий откроют в библиотеке в Чехове
Центральная библиотека муниципального округа совместно с Международной Академией Гештальта организовывает проект «Психологический лекторий по средам». В формате просветительских встреч, которые направлены на формирование знаний по психологии и ее практического применения, участники научатся лучше понимать себя, свои потребности, эмоции и поведение.
Программа будет состоять из теоретических лекториев, мастерских, тематических групп, обучающих тренингов, интерактивных бесед, трансформационных игр, практик и семинаров. Лектором будет гештальт-терапевт Марина Классен.
Тема первой встречи: «Кто я? Вот в чем вопрос!». Мероприятие состоится 11 июня в 19:00 в Центральной библиотеке Чехова.
Участие бесплатное, требуется предварительная запись. Подробности можно уточнить на официальном сайте учреждения.