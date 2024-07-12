Викторина ко Дню семьи прошла в Центральной библиотеке Воскресенска

Для участников клуба «Позитив +» и гостей Центральной библиотеки городского округа Воскресенск провели квиз «В семье рождается читатель». Его посвятили Дню семьи, любви и верности.

Собравшиеся называли пословицы и поговорки на тему семьи, а также вспоминали известных мам. В одним из заданий викторины нужно было перечислить семьи, где выросли знаменитые личности: ученые, поэты, художники.

Гости встречи узнали об истории и традициях Дня семи, а также вспомнили житие святых Петра и Февронии Муромских.

Сотрудники библиотеки поздравили с праздником постоянных членов клуба — Тамару Михайловну и Владимира Ивановича Колпаковых. Пара отметит 65-летие совместной жизни.

Завершилось мероприятие чаепитием, пением и танцами.

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