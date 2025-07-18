Викторина для детей ко Дню шоколада прошла в Зарайске

Всемирный день шоколада отметили в Зарайске. В честь сладкой даты и в рамках летнего читального зала в центральном парке культуры и отдыха для детей прошла познавательно-игровая программа «Что вам надо? Шоколада!»
Ребята познакомились с историей возникновения чудесного лакомства, узнали о его видах и пользе. Затем участники мероприятия ответили на вопросы викторины, отгадали загадки и посоревновались в придумывании названий шоколадных конфет.
Программа продолжилась шоколадным спринтом с играми. В завершение мероприятия все участники получили сладкие призы и массу положительных эмоций.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил облагородить парки и пляжи по высоким стандартам. По его словам, летом количество посетителей заметно увеличивается, поэтому важно уделить особое внимание их безопасности и комфорту.
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