Викторина для детей ко Дню шоколада прошла в Зарайске

Всемирный день шоколада отметили в Зарайске. В честь сладкой даты и в рамках летнего читального зала в центральном парке культуры и отдыха для детей прошла познавательно-игровая программа «Что вам надо? Шоколада!»

Ребята познакомились с историей возникновения чудесного лакомства, узнали о его видах и пользе. Затем участники мероприятия ответили на вопросы викторины, отгадали загадки и посоревновались в придумывании названий шоколадных конфет.

Программа продолжилась шоколадным спринтом с играми. В завершение мероприятия все участники получили сладкие призы и массу положительных эмоций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил облагородить парки и пляжи по высоким стандартам. По его словам, летом количество посетителей заметно увеличивается, поэтому важно уделить особое внимание их безопасности и комфорту.