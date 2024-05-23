Виктория Зорина из Балашихи победила на областном этапе всероссийского конкурса педагогов

Виктория Зорина из Балашихи победила на областном этапе конкурса педагогов

Педагоги из Балашихи отличились на региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям». Победительница Виктория Зорина представит Подмосковье на всероссийском этапе.

Региональное министерство образования подвело итоги конкурса «Сердце отдаю детям». Первое место в номинации «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности» заняла Виктория Зорина. Она работает во Дворце творчества детей и молодежи в Балашихе. Виктория будет представлять Московскую область на всероссийском этапе.

Также на конкурсе успешно выступила педагог изобразительного искусства из школы № 21 Татьяна Иванова. Она заняла второе место в номинации «Профессиональный дебют».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал срок открытия школы № 7 в Дзержинском.

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