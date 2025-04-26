Видеоролик о безопасном управлении питбайками покажут жителям в Мытищах

В городском округе Мытищи с 21 апреля по 18 мая 2025 года пройдет социальная акция «Безопасная мобильность». В муниципалитете распространят серию видеороликов, рассказывающих о проблеме выезда подростков на питбайках на проезжую часть.

Стартует акция «Безопасная мобильность» с премьеры социального ролика, созданного активистами из Солнечногорска. Авторы обращаются к родителям с просьбой обеспечить безопасность своих детей, передвигающихся на питбайках.

Комплекс просветительских мероприятий организовали рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни», при участии сотрудников Госавтоинспекцией Подмосковья совместно, представителей Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерства образования и Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также РОО «Союз безопасности дорожного движения».

Социальная акция поможет повысить безопасность несовершеннолетних водителей современных средств передвижения, а также других участников дорожного движения.