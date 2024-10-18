Видеонаблюдение установят на 751 контейнерной площадке в Люберцах

Камеры видеонаблюдения появятся на контейнерных площадках в Люберцах. Это сделают для борьбы с незаконным сбросом мусора.

Устройства появятся на 751 контейнерной площадке. Вывозить контейнеры будут все также по графику, а бункеры — по заявкам региональному оператору «Эколайн».

«В округе 785 контейнерных площадок, на них установлено 4463 единицы тары. До конца года будет построено 11 новых, модернизировано 18 существующих, на двух будет обустроено основание и подъезд с разворотной площадкой. Для борьбы с незаконным сбросом мусора и перенакоплением установим видеонаблюдение — сейчас ведутся конкурсные процедуры», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Глава муниципалитета также отметил, что в округе сейчас организуют комфортный подъезд транспорта регоператора к контейнерным площадкам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».