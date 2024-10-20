Видеонаблюдение и новую остановку установят на проспекте Астрахова в Мытищах

В Мытищах взяли на контроль вопросы замены павильонов на остановках и установку камер видеонаблюдения. Видеофиксатор установят на опору электроосвещения на детской игровой площадке на проспекте Астрахова.

Обход территорий у многоквартирных домов № 32/2 на улице Мира и № 12а на проспекте Астрахова провели в Мытищах. В нем поучаствовали первый заместитель главы городского округа Олег Сотник, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Хаюров.

Также к мероприятию присоединились представители управляющей компании, профильных управлений и служб и активные жители. Они осмотрели остановочный павильон на улице Мира.

Олег Сотник дал поручение подготовить обращение в адрес м инистерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области о рассмотрении вопроса замены павильонов на остановках вдоль региональных дорог на современные с видеокамерами и Wi-Fi сетью.

Камеру видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион» установят на опору электроосвещения на детской игровой площадке на проспекте Астрахова.

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