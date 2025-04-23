Видеокамеры с ИИ в Подмосковье выявили еще 100 тысяч нарушений на улицах

Искусственный интеллект в камерах системы «Безопасный регион» помог выявить более 100 тысяч различных нарушений на улицах Подмосковья в первом квартале. Об этом сообщили в Мингосуправления МО.

«В Подмосковье запущено 10 проектов, в которых искусственный интеллект работает через систему „Безопасный регион“», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Через видеокамеры нейросеть следит за чистотой на улицах, фиксирует очереди на остановках, несанкционированную торговлю, неправильную парковку и выявляет безнадзорных животных.

Регион готов делиться опытом интеграции ИИ в различные сферы деятельности, отметили в Мингосуправления. Все новейшие разработки представлены на портале «Цифровой регион». Там с решениями можно ознакомиться более детально и подать заявку на тестирование в любом регионе России.