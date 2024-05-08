«Видели немецкие самолеты в небе»: жительница Воскресенка поделилась воспоминаниями о войне | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 12:00 «Видели немецкие самолеты в небе»: жительница Воскресенка поделилась воспоминаниями о войне Жительница Воскресенка поделилась воспоминаниями о ВОВ Телеканал «360»

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В преддверии Дня Победы Валентина Яковлевна Полякова из Воскресенска поделилась воспоминаниями о Великой Отечественной войне. В 1941 году ей было всего пять лет. Она потеряла родителей и чудом в эвакуации нашла своих сестер и братьев.

Отец Валентины Яковлевны был ветеринаром, его часто приглашали в крупные совхозы по всей Кировской области. Когда началась война, его забрали на фронт, где он и погиб. Мама умерла в 1942 году, оставив пятерых детей сиротами.

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Маленькая Валя оказалась в дошкольном интернате, не зная о судьбе троих братьев и старшей сестры. Когда ей исполнилось семь лет, в другом детском доме, где они остановились переночевать по пути в интернат для школьников, случилось настоящее чудо.

«Привезли уставших, накормили и в спортивном зале расстелили маты. Нас положили спать, укрыли. И вдруг я слышу крик и плачу. Моя старшая сестра зашла, увидела мое пальтишко и побежала к воспитательнице. Она сказала, по-моему, там моя сестренка — висит такое же пальтишко как у меня», — поделилась Валентина Яковлевна.

Так она снова обрела семью. Воспоминания лет, проведенных в детском доме, свежи до сих пор. Она часто рассказывает внукам, как воспитатели читали новые главы «Повести о настоящем человеке», которые печатали в газетах. Вспоминает, как весело и дружно отмечали дни рождения, как собирали ягоды в лесу и делали заготовки на зиму.

«Я очень хорошо помню, что мы видели немецкие самолеты в небе в Кировской области, летали разведчики с крестами. Помню, как мимо нас гнали колонну пленных немцев. Они были потрепанные, понурые, а все равно население их жалело: кто картошину вынесет, кто кусок хлеба», — рассказала женщина.

В 15 лет она оказалась в Воскресенске, где 17 лет работала прядильщицей на фабрике поселка имени Цюрупы. Валентина Яковлевна 10 лет возглавляла местный сельсовет. Затем с 1977 по 1986 год была заведующей местным клубом. Работала заместителем директора Губинской школы, много лет представляла интересы жителей деревень Знаменка, Марьинка, Дворниково в качестве депутата городского совета Цюрупы. На общественных началах была старостой деревни, в которой живет сегодня. Она прожила в браке с мужем 65 лет, воспитав детей, внуков и правнуков.

В свои годы она прекрасно выглядит, много читает, интересуется новостями и художественной литературой, любит шить и с удовольствием встречает гостей. В преддверии праздника Валентина Полякова принимала поздравления и подняла тост «За победу!».

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