Входную группу женской консультации обновят в Звенигороде к сентябрю

Ремонт входной группы женской консультации стартовал в Звенигороде. Посетители обращались с просьбой привести ступени здания в порядок.
Сейчас ступени около здания полностью демонтируют, обновляют отмостку и укладывают цемент. На участке задействовали пять рабочих и одну единицу техники.
Сотрудники подрядной организации отметили, что все работы по модернизации здания проводятся согласно графику — их планируют выполнить за месяц, то есть входная группа женской консультации заработает к сентябрю. Обновят на объекте не только ступени — на входе оборудуют кнопку вызова медсестры, а для слабовидящих пациентов установят тактильные стенды.
Ремонт не приостановил работу женской консультации — в данный момент попасть на прием к медицинскому персоналу возможно через центральный вход городской поликлиники.
Лучших спортсменов и тренеров наградили в Балашихе
Дергаевский проезд заасфальтировали в Раменском
Митинг памяти героев Свирской дивизии прошел в Раменском округе
Лекция о советском летчике Викторе Талалихине прошла в Балашихе
Туристические тропы закрыли на горе Ай-Петри в Ялте из-за сильных пожаров
Юный боксер и его брат утонули во время праздника в Коми
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте