Входную группу женской консультации обновят в Звенигороде к сентябрю

Ремонт входной группы женской консультации стартовал в Звенигороде. Посетители обращались с просьбой привести ступени здания в порядок.

Сейчас ступени около здания полностью демонтируют, обновляют отмостку и укладывают цемент. На участке задействовали пять рабочих и одну единицу техники.

Сотрудники подрядной организации отметили, что все работы по модернизации здания проводятся согласно графику — их планируют выполнить за месяц, то есть входная группа женской консультации заработает к сентябрю. Обновят на объекте не только ступени — на входе оборудуют кнопку вызова медсестры, а для слабовидящих пациентов установят тактильные стенды.

Ремонт не приостановил работу женской консультации — в данный момент попасть на прием к медицинскому персоналу возможно через центральный вход городской поликлиники.