Входную группу на Аллее Лактионова обновили в люберецком поселке Малаховка

В поселке Малаховка городского округа Люберцы специалисты отреставрировали элементы входной группы на Аллее Лактионова. Они также отштукатурили и покрасили колонны.

Как рассказал глава Люберец Владимир Волков, идея построить аллею принадлежала директору Малаховского экспериментального завода Ивану Лактионову.

«В 1977 году он предложил обустроить аллею для местных жителей. Большинство поддержали эту идею и всем заводом начали стройку. Лили чугун, обтачивали дерево для скамей, делали освещение, сажали вдоль аллеи туи, каштаны, сибирские кедры и цветы», — отметил руководитель муниципалитета.

Иван Лактионов возглавлял завод, изготавливающий угольные комбайны для шахт СССР, на протяжении 30 лет. С 2007 года аллее присвоили его имя.

Отметим, что в этом году также обновят Наташинский и Летний парки, благоустроят Томилинский лесопарк и «Лесную опушку». На ВУГах, в Панках и в сквере святителя Николая в Дзержинском появятся три новые малые общественные территории.