Сегодня 18:10 Входную группу Дома культуры в Молодежном отремонтировали в Подольске Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
После завершения ремонта здание сельского Дома культуры украсили к Новому году. На территории установили новогоднюю елку.
Поручение привести в порядок входную группу здания глава муниципалитета Григорий Артамонов дал во время выездной встречи с жителями поселка. Руководство Дома культуры поблагодарило главу Подольска за быстрое решение вопроса и финансирование ремонтных работ.
«Входная группа приобрела новый облик, который радует жителей и создает атмосферу праздника и красоты», — отметила директор «Молодежного» Ирина Талпа.
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