Входную группу Дома культуры в Молодежном отремонтировали в Подольске

После завершения ремонта здание сельского Дома культуры украсили к Новому году. На территории установили новогоднюю елку.

Поручение привести в порядок входную группу здания глава муниципалитета Григорий Артамонов дал во время выездной встречи с жителями поселка. Руководство Дома культуры поблагодарило главу Подольска за быстрое решение вопроса и финансирование ремонтных работ.

«Входная группа приобрела новый облик, который радует жителей и создает атмосферу праздника и красоты», — отметила директор «Молодежного» Ирина Талпа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в 2024 году обновят 12 домов культуры и школ искусств. Еще 29 общественных территорий благоустроят в Московской области до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.