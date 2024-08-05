Ветеринары проверили продукцию на сырном фестивале в Истре

Крупнейший в России гастрономический фестиваль прошел в Истре. Свою продукцию представили около 300 фермеров из разных регионов страны.

Представители Госветслужбы Подмосковья проверили сыры, молочную продукцию, мясные и колбасные изделия, рыбу, овощи и фрукты. По итогам инспекций в программе ФГИС «Меркурий» сформировали свыше 1,5 тысяч электронных ветеринарных сопроводительных документов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что контроль продукции на ярмарках — обязательное условие, гарантирующее безопасность потребителей.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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