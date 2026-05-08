Ветеринары Подмосковья напомнили об опасности шашлыка для собак

В майские праздники жители традиционно выбирают отдых на природе. Многие проводят время вместе с домашними животными. Ветеринары напомнили, что шашлык и другая еда с общего стола могут обернуться для питомца отравлением

Жареное мясо со специями и маринадом противопоказаны для собак. Даже небольшой кусочек может вызвать у животного серьезное расстройство пищеварения, рвоту и вялость. Организм собаки не приспособлен к такой нагрузке, поэтому праздничное угощение может грозить визитом к ветеринару.

Специалисты порекомендовали заранее готовить правильный перекус для собак. Это могут быть свежие овощи, отварное мясо без соли или сухой корм.

«Также стоит иметь при себе сорбенты — они помогут оказать первую помощь, если собака все же съела что-то вредное. Но самый надежный способ — полностью исключить кормление с хозяйского стола», — добавили в региональном Минсельхозе.

При вялости, рвоте и изменении в поведении у животного важно срочно обратиться за помощью в ветклинику. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг.