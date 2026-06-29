Ветеринары Подмосковья напомнили о важности профосмотров для собак

Специалисты подмосковной Госветслужбы напомнили владельцам домашних животных о важности регулярного ухода за полостью рта питомцев. Это помогает своевременно выявить проблему и избежать серьезных осложнений.

Пятилетняя такса по кличке Оливка поступила на плановый прием в государственную ветеринарную станцию. В ходе санации ротовой полости ей почистили зубы и десна, удалили налет и камень, а также обнаружили скрытую патологию — ретинированные зубы. Такие изменения могут не проявляться долгое время, а затем привести к воспалению и другим осложнениям. По этой причине зубы удаляют.

Процедуру проводят с учетом особенностей конкретного животного. Так, у Оливки был риск воспаления и распространения инфекции на костную ткань. Благодаря своевременному вмешательству этого удалось избежать. Сейчас такса полностью восстановиласб и уже ведет привычный образ жизни.

Ветеринары посоветовали не пропускать профосмотры. Взрослым собакам рекомендуют посещать специалиста каждый год, пожилым — каждые шесть месяцев.

Всего в Подмосковье работают более 80 госветклиник. Их адреса можно найти по ссылке.