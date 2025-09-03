Ветеринаров Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

В Ленинском округе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеринарного работника России. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных поздравил специалистов с праздником и поблагодарил их за вклад в развитие ветеринарной сферы.

«Государственная ветеринарная служба Московской области является одной из старейших в стране. На протяжении более 140 лет ветеринарные врачи стоят на страже биобезопасности региона, здоровья продуктивных и домашних животных, обеспечивают качество сельскохозяйственной продукции», — подчеркнул Двойных.

По его словам, в составе Госветслужбы действуют 85 клиник и работают около 1,4 тысячи специалистов. В ходе мероприятия лучшие сотрудники получили благодарственные письма.

С начала года в хозяйствах региона вакцинировали более 3,1 миллиона голов крупного и мелкого рогатого скота и свиней, а также свыше 168 миллионов птиц. Особое внимание уделяют домашним животным: за год привили почти 358 тысяч питомцев, а с сентября 2023 года в региональном Реестре зарегистрировали около 41 тысячи домашних животных.

«Сегодня на площадке собрались ветеринарные специалисты Госветслужбы Московской области, чтобы оценить итоги работы за год и отметить профессиональный праздник. Мы активно переводим сферу в „цифру“ — владельцам животных доступны шесть электронных сервисов, две госуслуги, в этом году запустили голосовой помощник „Вита“ на горячей линии по вопросам ветеринарии», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

В празднике также приняли участие глава Ленинского округа Станислав Каторов, представители Минсельхоза России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Комитета ветеринарии Москвы, образовательных учреждений и органов власти Московской области.