Ветеринарный кол-центр Подмосковья принял свыше 2 тысяч звонков в феврале

Владельцы домашних животных в Московской области могут обратиться за ветеринарной помощью, не выходя из дома. Для этого в регионе работает единый контакт-центр.

Прием обращений ведут не только операторы, но и голосовой помощник на базе искусственного интеллекта по имени Вита.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что в феврале специалисты контакт-центра приняли свыше двух тысяч обращений от жителей региона. При этом около 60% звонков обработал цифровой ассистент, который отвечал на типовые вопросы автоматически.

Если человеку требуется более подробная консультация, система переводит его на оператора. Позвонить по номеру +7 (495) 668-01-25 можно в любое время суток.

Чаще всего жители Подмосковья обращаются по вопросам, связанным с безнадзорными собаками — за месяц зарегистрировали 358 таких запросов. Кроме того, 227 звонков касались записи на прием в государственные ветеринарные учреждения, а еще 191 — поиска ближайших ветеринарных станций.

Востребованы и консультации по вакцинации домашних животных: по этой теме поступило 116 обращений. Также жители региона интересуются регистрацией питомцев и оформлением ветеринарных справок.

Необходимую информацию можно найти и на портале «Мой АПК». Там размещены адреса и контактные данные всех государственных ветеринарных клиник Подмосковья, а также предусмотрена возможность записаться на прием онлайн.