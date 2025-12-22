Ветеринарный кол-центр Подмосковья принял почти 6,5 тысячи звонков с января

Владельцы домашних животных в Подмосковье могут быстро решить ряд вопросов, связанных со здоровьем питомцев. Это возможно при помощи горячей линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В сервис внедрили электронного ассистента Виту, который создали на базе искусственного интеллекта.

Кол-центр по вопросам ветеринарии с начала года обработал почти 6,5 тысячи звонков. Обычно владельцы животных спрашивали о записи к специалистам, адресах ближайших государственных лечебниц, вакцинации, оформлении справок формы № 1 для поездок, регистрации и чипировании животных.

По номеру 8(800)550-65-22 также можно сообщить о бездомных или бродячих собаках.

Горячая линия работает круглосуточно.

Кроме того, в регионе действует интерактивная карта государственных ветеринарных клиник на портале «МОй АПК».