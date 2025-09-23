Ветеринарный кол-центр Подмосковья принял почти 1,7 тысячи звонков в сентябре

Владельцы домашних животных в Подмосковье могут легко найти государственную ветеринарную клинику, записаться на прием к специалисту или получить консультацию по вопросам здоровья питомцев на горячей линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия. С начала месяца специалисты обработали почти 1,7 тысячи звонков.

Более тысячи вызовов принял голосовой помощник «Вита», который при необходимости перенаправлял владельцев животных на оператора.

Чаще всего хозяева звонят, чтобы записать питомца на прием к ветеринару — в сентябре зарегистрировали более 170 таких обращений. Также были популярны запросы о поиске государственной ветеринарной станции (около 140 звонков) и о вакцинации животных (76). В 46 случаях клиентов интересовало оформление справки по форме № 1 для поездок с животными.

В единый кол-центр жители могут сообщать и о бездомных собаках — в сентябре поступило более 330 таких обращений.

Горячая линия работает круглосуточно по телефону +7 (495) 668-01-25. После 21:00 звонки принимает голосовой ассистент.

Для удобства жителей региона на портале «Мой АПК» доступна интерактивная карта государственных ветеринарных клиник с адресами и контактами.