Ветеринарных врачей в Серпухове поздравили с профессиональным праздником
В городском округе Серпухов 31 августа отметили День ветеринарного работника. С профессиональным праздником поздравили сотрудников Серпуховской ветеринарной станции.
Заместитель главы Серпухова Мария Барышева поблагодарила специалистов за самоотверженный труд и вручила благодарственные письма.
«Работа ветеринарных специалистов — это настоящая миссия. Их профессионализм, чуткость и преданность делу имеют огромное значение для защиты здоровья и благополучия самых беззащитных обитателей нашего общества», — подчеркнула Мария Барышева.
Сотрудники Серпуховской ветеринарной станции предотвращают распространение различных заболеваний, оперативно оказывают необходимую помощь животным и поддерживают стабильную эпизоотическую обстановку в регионе. Все это помогает создавать комфортную и безопасную среду для жителей муниципалитета.