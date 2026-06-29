Ветеринарные специалисты Подмосковья примут госэкзамены у студентов

Государственная итоговая аттестация стартовала в Сергиево-Посадском колледже у студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария». Оценивать уровень подготовки выпускников будут ведущие эксперты отрасли, сообщили в региональном Минсельхозпроде.

ГИА позволяет оценить знания и навыки выпускников, которые пригодятся им в профессиональной деятельности. Председателем комиссии в этом году стал главный ветеринарный врач Сергиево-Посадской ветеринарной станции, кандидат биологических наук Константин Абрамов. Несколько дней эксперты будут оценивать, насколько студенты готовы к реальным задачам.

Представители Госветслужбы отметили, что выпускники традиционно показывают высокий уровень подготовки.

«Это показывает, что в ближайшее время ветеринарные службы Подмосковья получат качественное кадровое пополнение. Сегодня ветеринарные специалисты — одни из самых востребованных кадров в регионе», — отметили в ведомстве.

Выпускники смогут работать на животноводческих и птицеводческих фермах, ветеринарных станциях и профильных предприятиях.

В министерстве добавили, что регион уделяет большое внимание подготовке кадров для агропромышленного комплекса.