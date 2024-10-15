Ветераны войск правопорядка поучаствовали в патриотическом мероприятии в Люберцах

Межведомственное совещание по вопросам патриотического воспитания молодежи провели в Люберцах. В нем приняли участие ветераны общественной организации войск правопорядка, представители Русской православной церкви, казачьей общины и волонтерских организаций.

Встреча прошла на площадке возле храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского.

Участники обсудили, как правильно воспитывать подрастающее поколение, прививая детям традиционные ценности, организацию и сбор гуманитарной помощи, а также наметили планы на следующий год.

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