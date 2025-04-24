Ветераны в Красногорске провели патриотическое мероприятие ко Дню Победы

Праздник «Женщины тыла» прошел в местном отделении Красногорской ветеранской организации. В нем приняли участие дети войны, волонтеры, представители администрации и депутатского корпуса.
На празднике наградили женщин, которые вносят вклад в поддержку ветеранов и на собственные средства закупают сети, вяжут носки, шьют повязки и маскхалаты, собирают посылки и материальную помощь.
Спонсорами мероприятия стали муниципальные депутаты. Каждый участник получил галстук, триколор и цветы. Зал был переполнен, так как пенсионеры любят посещать мероприятия, организованные Советом ветеранов.
Отметим, проект «Активное долголетие» проходит по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В его рамках проводят бесплатные спортивные, творческие и другие мероприятия для пожилых людей. Принять участие могут женщины от 55 лет и мужчины от 60.
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