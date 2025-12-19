Ветераны СВО посетили экскурсию на промышленное производство в Раменском

Ветераны СВО посетили экскурсию на промышленное предприятие «НТЦ Курс» в Раменском. Гости познакомились с производственными цехами, конструкторским бюро, испытательными стендами, а также обсудили возможности переобучения и трудоустройства.

«НТЦ Курс» имеет 30-летнюю историю. Компания занимается созданием передовых инженерных решений в сфере водоснабжения, вакуумных технологий и автоматизированного управления.

«Считаю, что такие встречи — важный шаг к интеграции ветеранов в гражданскую жизнь и раскрытию их потенциала в новых профессиональных сферах», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.

С инициативой таких экскурсий выступило правительство Подмосковья. Реализовали идею в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Программа получила название «Промышленный туризм».