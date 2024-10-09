Ветераны СВО из Подмосковья и ДНР встретились с сенаторами Совета Федерации

Визит ветеранов СВО в Совет Федерации начался со встречи с сенатором от Донецкой Народной Республики Натальей Никоноровой, в ходе которой был представлен проект «Привет, Россия». Он позволяет ветеранам посещать различные регионы страны.

На встрече особое внимание уделили патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической правды о событиях, произошедших в Донбассе. Наталья Никонорова подчеркнула важность развития работы в этом направлении.

Она отметила, что у каждого есть своя история, связанная с боевыми товарищами и военными действиями, которая не подлежит забвению. Никонорова призвала присутствующих делиться опытом с молодежью, чтобы будущие поколения смогли узнать правду о том, что происходило, и почувствовать значение этих событий.

Она также напомнила, что уже выпущены два сборника рассказов: «Жизнь за други своя» и «Нет уз святее товарищества» — и призвала участников встречи продолжать писать свои истории.

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Вячеслав Шевяков рассказал о массиве патриотических мероприятий для молодежи в регионе в рамках проекта «Школа патриотического воспитания». В свою очередь, он подарил Наталье Никоноровой книгу «Мобилизация».

Затем к мероприятию присоединились ветераны, среди которых были Герой России Александр Карелин и глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

Встречи ветеранов с сенаторами Совета Федерации стали традиционными в рамках сотрудничества филиала фонда «Защитники Отечества» с администрацией Республики Донецк и ее представителями.

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