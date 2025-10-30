Ветераны спорта выиграли соревнования в Павловском Посаде

Инструктор по спорту Николай Самохвалов и мастер пауэрлифтинга Сергей Кустарев продемонстрировали высокие результаты на всероссийских и межрегиональных соревнованиях, завоевав золотые медали. Николай Самохвалов одержал победу, заняв первое место в соревнованиях по многоборью в рамках финального этапа епархиальных игр «Сергиевские игры».

«Николай Сергеевич — это настоящий пример для всех нас! Он не просто участвует и занимает призовые места, а ломает все стереотипы о возрасте, заряжает невероятной энергией и своим личным примером доказывает, что активность, спорт и стремление к совершенству — это и есть настоящая, вечная молодость», — сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа.

Сергей Кустарев одержал победу на Межрегиональных соревнованиях Центрального Федерального округа по пауэрлифтингу. Сергей стал лидером в дисциплине «жим классический» среди ветеранов возрастной группы 60-69 лет, выступая в весовой категории 93 килограмма. С результатом в 155 килограммов он оставил позади своих соперников.