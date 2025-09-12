Ветераны предложили признать Королев городом трудовой доблести

Напомним, что это почетное звание присваивают городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Так, в те времена в Калининграде-Королеве создавали новые образцы вооружения, разнообразную военную и гражданскую продукцию. В городе работали заводы № 380 и № 455, где ремонтировали поврежденные в боях самолеты и выпускали оборудование для фронтовой авиации. Болшевский машиностроительный завод изготавливал мины различного назначения, а фабрики «1 Мая» и «Передовая текстильщица» производили парашютную ткань, шинельное сукно, военное обмундирование для бойцов.

Помимо этого, в Калининграде-Королеве основали Центральное артиллерийское конструкторское бюро — знаменитое «КБ Грабина». Там изобретали и производили противотанковые пушки, орудия для танков и самоходных установок.

Жители города самоотверженно трудились на всех этих предприятиях. Среди рабочих было много женщин и подростков, которые оставались в цехах по две-три смены подряд.

Необходимые для присвоения Королеву звания «Город трудовой доблести» документы уже готовы и прошли экспертизу. Теперь ходатайство направят в оргкомитет «Победа» и президенту Российской Федерации Владимиру Путину.