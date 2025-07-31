Ветераны Мытищинской теплосети провели встречу с молодыми коллегами

Сотрудники Мытищинской теплосети, которые долгое время трудились на предприятие, продемонстрировали преемственность поколений. Опытные работники во время встречи поделились своими знаниями с молодыми коллегами, предоставили наставления и увидели, как стремительно и технологично развивается Мытищинская теплосеть.

Опытные сотрудники посетили диспетчерскую, где заместитель главного инженера Сергей Зозуля представил уникальный проект полной автоматизации тепловых источников, сетей и потребителей для Московской области. Он сообщил, что все 52 тепловых источника в Мытищах автоматизированы и управляются компьютерной системой, которая регулирует работу в зависимости от температуры наружного воздуха и заданных параметров.

Ветеран Мытищинской теплосети и председатель территориального комитета профсоюзов системы жизнеобеспечения Надежда Тесовская выразила гордость за достижения родного предприятия.

«Эти результаты наглядно демонстрируют, насколько сильна Мытищинская теплосеть, в том числе благодаря своим сотрудникам. Для нас, ветеранов, это особенно приятно, поэтому мы решили создать книгу, посвященную истории нашего предприятия», — добавила она.

Сотрудники предприятия в завершение визита отметили хорошую подготовку к осенне-зимнему сезону.