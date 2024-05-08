Ветераны из Макеевки получили подарки к 9 Мая от Подмосковья | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 16:19 Ветераны из Макеевки получили подарки к 9 Мая от Подмосковья Министерство ЖКХ МО

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По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ветеранам Великой Отечественной войны в Макеевке вручили подарки к 9 Мая. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья рассказали, как прошли поздравления.

Министерство ЖКХ МО Министерство ЖКХ МО Министерство ЖКХ МО Министерство ЖКХ МО Министерство ЖКХ МО Министерство ЖКХ МО Министерство ЖКХ МО Министерство ЖКХ МО

Волонтеры Московской области «Мы Вместе», Фонд капитального ремонта Московской области и подрядные организации поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в Макеевке. Подарили бытовую технику и электронику: микроволновые и газовые печи, мультиварки, стиральные машины и кондиционеры, бытовые товары. Вместе с подарками ветераны получили теплые слова, адресованные им от лица всех жителей Подмосковья.

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8 мая губернатор Андрей Воробьев вместе с ребятами из Балашихинского лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. День Победы — навсегда большой, важный праздник для всей страны, подчеркнул глава региона.

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