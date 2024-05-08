Ветераны из Макеевки получили подарки к 9 Мая от Подмосковья | 360°

08 мая 2024, 16:19
Ветераны из Макеевки получили подарки к 9 Мая от Подмосковья
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ветеранам Великой Отечественной войны в Макеевке вручили подарки к 9 Мая. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья рассказали, как прошли поздравления.
Волонтеры Московской области «Мы Вместе», Фонд капитального ремонта Московской области и подрядные организации поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в Макеевке. Подарили бытовую технику и электронику: микроволновые и газовые печи, мультиварки, стиральные машины и кондиционеры, бытовые товары. Вместе с подарками ветераны получили теплые слова, адресованные им от лица всех жителей Подмосковья.
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8 мая губернатор Андрей Воробьев вместе с ребятами из Балашихинского лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. День Победы — навсегда большой, важный праздник для всей страны, подчеркнул глава региона.
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День Победы 9 мая
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