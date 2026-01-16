Ветераны химического предприятия отметили Старый Новый год в Воскресенске

Во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске прошла традиционная встреча ветеранов предприятия, приуроченная к празднованию Старого Нового года. Участников поздравили представители руководства завода и поблагодарили за вклад в его развитие.

С теплыми словами к ветеранам обратились директор предприятия Дмитрий Трушков и заместитель директора по персоналу и социальной политике Яна Агеева. Они пожелали участникам встречи крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Сегодня Совет ветеранов филиала «ВМУ» (Воскресенские минеральные удобрения) компании «Уралхим» объединяет более двух тысяч бывших сотрудников. Многие из них продолжают активно участвовать в общественной и спортивной жизни завода и городского округа Воскресенск.

Предприятие на постоянной основе поддерживает ветеранов: оказывает материальную помощь, помогает с организацией отдыха и досуга, сохраняет связь поколений и традиции трудового коллектива.

«Для нас большая честь поздравлять наших уважаемых ветеранов. Их опыт, мудрость и преданность делу заложили фундамент сегодняшних успехов предприятия», — отметил Дмитрий Трушков.

По словам Яны Агеевой, забота о ветеранах — это не формальность, а искренняя благодарность за многолетний труд. «Мы и дальше будем делать все необходимое, чтобы жизнь наших пенсионеров была насыщенной и интересной», — подчеркнула она.