Ветераны боевых действий провели урок мужества для учащихся в Лосино-Петровском

Урок мужества для учащихся 5-х и 7-х классов Биокомбинатовской школы прошел в Доме культуры. Его приурочили ко Дню Сил специальных операций, Году защитника Отечества и 80-летию Победы.
Встречу подготовил руководитель историко-патриотического клуба Дома культуры «Октябрь» Александр Яблонских. Воспоминаниями о службе поделился Владимир Ботянов — кавалер орденов Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, военный летчик и подполковник в запасе. Он рассказал о двух годах, проведенных в Афганистане, и двух тысячах боевых вылетов.
Также на уроке выступил участник СВО обладатель медалей «За отвагу», «За Новороссию», «От благодарного луганского народа» и креста «За милосердие и гуманитарную помощь» Сергей Кокорев. Его слова о службе и преданности Родине вызвали восхищение и уважение.
Такие уроки мужества позволяют ребятам встретиться с ветеранами боевых действий, поговорить о патриотизме, любви к Родине и смелости. Участники встречи поблагодарили Александра Яблонских за проделанную работу и оформление тематической фотовыставки, которая рассказала о героях.
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