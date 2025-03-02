Ветераны боевых действий провели урок мужества для учащихся в Лосино-Петровском

Урок мужества для учащихся 5-х и 7-х классов Биокомбинатовской школы прошел в Доме культуры. Его приурочили ко Дню Сил специальных операций, Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

Встречу подготовил руководитель историко-патриотического клуба Дома культуры «Октябрь» Александр Яблонских. Воспоминаниями о службе поделился Владимир Ботянов — кавалер орденов Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, военный летчик и подполковник в запасе. Он рассказал о двух годах, проведенных в Афганистане, и двух тысячах боевых вылетов.

Также на уроке выступил участник СВО обладатель медалей «За отвагу», «За Новороссию», «От благодарного луганского народа» и креста «За милосердие и гуманитарную помощь» Сергей Кокорев. Его слова о службе и преданности Родине вызвали восхищение и уважение.

Такие уроки мужества позволяют ребятам встретиться с ветеранами боевых действий, поговорить о патриотизме, любви к Родине и смелости. Участники встречи поблагодарили Александра Яблонских за проделанную работу и оформление тематической фотовыставки, которая рассказала о героях.