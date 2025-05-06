Ветерану Зое Купрановой вручили знак почетного гражданина Коломны

В настоящее время в городском округе проживают шесть участников Великой Отечественной войны. Одна из них, Зоя Александровна Купранова, недавно отметила 100-летний юбилей.

Знак «Почетный гражданин городского округа Коломна» ветерану вручили глава муниципалитета Александр Гречищев, председатель совета депутатов Николай Братушков и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексеей Каратеев.

Зоя Купранова была призвана в Красную Армию в мае 1942 года. После подготовки в Дальневосточной 63-й фронтовой школе младших авиаспециалистов ее направили в 40-й отдельный взвод аэрослужбы дешифровщиком по обработке воздушной съемки, затем — на 3-й Западный фронт во 2-й истребительный авиационный корпус генерал-лейтенанта Благовещенского и 1-й Украинский фронт. Награждена орденом Отечественной войны второй степени и медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Белоруссии», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

Зоя Александровна в свои 100 лет остается общительной и энергичной. В 2023 году она участвовала в параде Победы на Красной площади и планирует снова побывать на праздничных мероприятиях 9 Мая.

Глава Коломны Александр Гречищев отметил, что рассказы тех, кто пережил Великую Отечественную войну, — бесценный дар, наполняющий сердца людей гордостью и благодарностью. «Через их воспоминания мы прикасаемся к героическому прошлому нашей страны, учимся ценить

мир и свободу, завещанные нам ветеранами. Это драгоценная нить, связывающая поколения, и наша задача — бережно сохранить ее», — подчеркнул Александр Гречищев.