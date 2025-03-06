Ветерану войны Ивану Шестопалову в Подольске вручили медаль к 80-летию Победы

Ивану Шестопалову было 14 лет, когда началась Великая Отечественная война. Уже спустя три года он был призван на фронт, где служил на Балтийском флоте на тральщике, который искал и подрывал морские мины, расчищая путь для флота. После демобилизации Шестопалов приехал в Подольск. Работал на заводе имени Орджоникидзе, затем на АТП-6, внося свой вклад в восстановление страны после войны.

За свою доблестную службу и преданность Родине Иван Шестопалов награжден множеством медалей, в том числе «За победу над Германией». Теперь к этим наградам прибавилась и медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

«Пусть эта награда станет еще одним знаком нашей вечной памяти и признательности поколению победителей!» — сказал Григорий Артамонов.