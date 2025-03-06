Ветерану войны Ивану Шестопалову в Подольске вручили медаль к 80-летию Победы
Глава городского округа Григорий Артамонов побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Ивана Шестопалова. Руководитель муниципалитета вручил Ивану Ивановичу награду, учрежденную президентом России Владимиром Путиным.
Ивану Шестопалову было 14 лет, когда началась Великая Отечественная война. Уже спустя три года он был призван на фронт, где служил на Балтийском флоте на тральщике, который искал и подрывал морские мины, расчищая путь для флота. После демобилизации Шестопалов приехал в Подольск. Работал на заводе имени Орджоникидзе, затем на АТП-6, внося свой вклад в восстановление страны после войны.
За свою доблестную службу и преданность Родине Иван Шестопалов награжден множеством медалей, в том числе «За победу над Германией». Теперь к этим наградам прибавилась и медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
«Пусть эта награда станет еще одним знаком нашей вечной памяти и признательности поколению победителей!» — сказал Григорий Артамонов.