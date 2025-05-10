Ветерану Владимиру Лысенко присвоили звание почетного гражданина Мытищ

В Мытищах ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Ефимовичу Лысенко вручили удостоверение с почетным знаком «Почетный гражданин городского округа Мытищи». Его поздравили Днем Победы и вручили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Во время Великой Отечественной войны Владимиру Ефимовичу было всего 15 лет. После окончания восьми классов он поступил в Омское музыкальное училище. В 1942 году стал курсантом 2-го Омского военно-пехотного училища, а в 1943-м был призван на срочную службу в звании рядового музыканта.

После войны, в 1946 году, он поступил в высшее училище военных дирижеров в Москве, где участвовал во всех парадах на Красной площади. По окончании учебы его направили служить в Киевский военный округ. В 1978 году Владимир Ефимович вышел в отставку с должности майора и переехал в Москву.

В 1980 году он обосновался в Мытищах и продолжил свою деятельность военного дирижера уже как преподаватель Института военных дирижеров в Москве, где проработал 35 лет. За это время он воспитал не одно поколение специалистов. Несмотря на почтенный возраст, Владимир Ефимович освоил компьютерные технологии, чтобы оставаться полезным своим студентам.

За свои заслуги он награжден множеством государственных наград, в числе которых медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За трудовую доблесть».