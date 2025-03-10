Ветерану Виктору Жажину присвоили звание почетного гражданина Ленинского округа

Начальник территориального отдела Видное «Центральный» Светлана Степина навестила ветерана Великой Отечественной войны Виктора Жажина. Ему вручили знак «Почетный гражданин Ленинского округа»», а также юбилейную медаль к 80-летию Победы.

Виктор Жажин родился 7 января 1925 года в деревне Павловское в Московской области. С июня 1941 года участвовал в строительстве оборонительных рубежей под Москвой, а затем работал токарем на военном заводе. С 1943 года служил в воздушно-десантных войсках, выполняя обязанности связиста, минометчика и радиста. Сражался на Карельском и 3-м Украинском фронтах, участвовал в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии.

Виктор Васильевич награжден за боевые заслуги орденом Отечественной войны второй степени и орденом Славы третьей степени. Сейчас он проживает в городе Видное.

Во время встречи Светлана Степина также вручила ветерану подарочный набор от главы Ленинского округа Станислава Каторова. Виктор Васильевич поделился воспоминаниями о военных годах, своих сослуживцах и Дне Победы, который он встретил на территории Чехословакии.