Ветерану Вере Матвеевой в Химках вручили медаль к 80-летию Победы

Жительница Химок Вера Матвеева — ветеран Великой Отечественной войны, недавно она отпраздновала 100-летний юбилей. Памятной медалью ее наградили в честь 80-летия Великой Победы.

Вера Матвеева родом из Смоленской области. Именно там ее настигла война. Соотечественникам она помогала по мере сил, а после победы посвятила жизнь работе в библиотеке при вузе, ее трудовой стаж составляет 35 лет. Вера Матвеева прошла путь от старшего библиотекаря до заведующей отделом обработки и комплектования.

«Вера Матвеева — это символ трудового подвига, мудрости и преданности своему делу. Ее вклад в развитие культуры и образования, а также ее жизненный опыт вдохновляют нас и подрастающее поколение», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Ветеран горячо поблагодарила гостей за поздравления и поделилась с ними своей историей: рассказала о годах студенчества, взлетах и падениях, дала ценные советы. Молодежи она напомнила, каким трудом их деды и прадеды восстановили мир и как важно беречь это наследие.