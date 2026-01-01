Ветерану Великой Отечественной войны из Люберец исполнилось 100 лет

Глава округа лично приехал к ветерану. «Адельфина Михайловна, от лица всех жителей округа поздравляю Вас с юбилеем. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа и отличного настроения!» — сказал Владимир Волков.

Адельфина Мазятова родилась в семье офицера. Сразу после объявления войны вместе с одноклассниками добилась призыва в армию. Воевала связистом под Андреаполем и Ржевом, где попала в окружение и вышла из него поздней осенью 1941 года. В составе пехотной роты защищала Москву, затем участвовала в боях под Вязьмой.

Дважды была тяжело ранена, но каждый раз возвращалась на фронт. С 1944 года участвовала в охране особо важных объектов блокадного Ленинграда.

В 1959 году с мужем переехала в поселок имени Дзержинского. Работала в НИИ-125 и на Дзержинском заводе железобетонных конструкций.

Адельфина Михайловна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «Ветеран труда» и другими знаками отличия.