Ветерану Великой Отечественной из Люберец исполнилось 100 лет

С вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Владилена Иванюшенко поздравил глава городского округа. Владилен Герасимович всю жизнь посвятил авиации и имеет звание почетного гражданина округа.

20 января Владимир Волков передал юбиляру теплые слова поздравлений от президента России Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и всех жителей округа.

Владилен Иванюшенко проходил обучение в военно-воздушной спецшколе в Пенджикенте, затем в Одесской военной авиационной школе пилотов, освоил штурманское дело. После окончания войны он поступил в Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, которое окончил с отличием.

Иванюшенко работал в 13-м государственном научно-исследовательском институте эксплуатации и ремонта авиатехники в Люберцах. Начинал слесарем, дослужился до начальника научно-исследовательского отдела средств наземного обслуживания.

Владилен Герасимович был одним из инициаторов создания Совета ветеранов авиагородка в Люберцах и его председателем. Он имеет много наград, в том числе медаль «За боевые заслуги».