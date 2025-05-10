Ветерану в Шатуре отремонтировали ванную комнату ко Дню Победы

В квартире ветерана Бориса Владимировича Ерастова в микрорайоне Керва завершили ремонт ванной комнаты, уделив работе особое внимание и старание. Все работы по обновлению санузла были успешно завершены к Дню Победы.

Борис Владимирович — труженик тыла. В 2015 году он вошел в состав делегации Шатурского района, которая участвовала в параде на Красной площади в Москве, посвященном 70-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

«Во время войны мы вместе со взрослыми трудились в колхозе: пахали землю с помощью лошадей и коров, сажали картофель, свеклу и морковь», — вспоминал Борис Владимирович о тех непростых годах.

В ходе ремонта в ванной комнате обновили стены, потолок и полы. В новом подвесном потолке установили современные светильники. Полностью заменили сантехнические коммуникации и оборудование. Вместо старой ванны смонтировали новую, дополнив ее отдельной раковиной и современным смесителем.



«Борис Владимирович работы принял и отметил, что учли все его пожелания и все сделали, как положено», — прокомментировал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.