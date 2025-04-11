Ветерану в деревне Белеутово Ленинского округа отремонтируют кровлю дома

«С просьбой о помощи в администрацию Ленинского округа обратилась Любовь, дочь Галины Алферовой. Она рассказала, что крыша частного дома нуждается в срочном ремонте. Работы по подготовке материалов и их обработке специальными защитными средствами начались 10 апреля. Общая площадь ремонтируемой поверхности составляет 300 квадратных метров, на объекте работают три специалиста. Завершение ремонта запланировано на 20 апреля», — рассказали в пресс-службе.

Галине Алферовой — 96 лет. В годы Великой Отечественной войны она работала на экспериментальной базе Академии наук СССР «Горки Ленинские».

«Мама всегда со слезами вспоминает военные годы. Ее судьба была нелегкой. Во время Великой Отечественной войны она жила и работала под руководством Трофима Лысенко на экспериментальной базе АН СССР „Горки Ленинские“. После войны она окончила ПТУ и устроилась на обувную фабрику „Парижская коммуна“», — поделилась Любовь Орехова, дочь труженицы тыла.

О Галине Алферовой заботится большая семья: две дочери — Вера и Любовь, две внучки, четверо правнуков, два праправнука и одна праправнучка.