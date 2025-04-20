Ветерану Сергею Косову вручили знак почетного жителя округа в Подольске

В гости к ветерану Великой Отечественной войны Сергею Косову в Подольске пришли глава муниципалитета Григорий Артамонов и руководитель местного отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков. Они вручили герою знак почетного гражданина округа.

Сергей Косов ушел служить, когда ему было 17 лет. После Великой Отечественной войны он также принял участие в советско-японской войне.

После демобилизации в 1950 году начал работать в конструкторском бюро точного машиностроения в Климовске.

«Договаривались увидеться до майских праздников. Выполнил свое обещание, тем более что представился замечательный повод. Остаемся рядом с нашими ветеранами не по долгу, а по зову сердца. Их подвиги — не страницы учебника, а живая память, которую мы бережно храним и передаем. И пока мы рядом, эта связь времен будет только крепнуть», — отметил Григорий Артамонов.