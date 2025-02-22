Ветерану Розалии Коваль в Подольске вручили медаль к 80-летию Победы

Первый заместитель главы муниципалитета Владимир Кравцов навестил ветерана Великой Отечественной войны Розалию Коваль и вручил ей памятную медаль в честь 80-летия Великой Победы. Теплая встреча прошла в домашней обстановке.

Розалия Коваль родилась в 1930 году. Ее детство пришлось на тяжелые годы войны. В 1941 году семья Коваль переехала на Украину, где и застала Великую Отечественную войну. В раннем возрасте Розалия осталась сиротой и, несмотря на юный возраст, присоединилась к партизанскому движению. С 1942 по 1943 год она выполняла разведывательные задания в тылу врага в районе Винницы и Ровно, добывая важные данные для партизанского отряда.

В марте 1943 года Розалия получила тяжёлые ранения в правое плечо и левую ногу. Ее лечили в госпитале Харькова, после чего она попала в детский дом. Несмотря на все трудности, она нашла в себе силы продолжить жизнь, работая на сахарном заводе. День Победы в мае 1945 года Розалия встретила в Виннице.

После войны Розалия Ивановна посвятила себя семье и педагогической деятельности. Она вышла замуж, родила семерых детей и более 40 лет проработала учителем физкультуры в школе. За эти годы она воспитала у многих поколений школьников любовь к спорту и здоровому образу жизни.

«Ваш жизненный путь — это пример мужества, стойкости и самоотверженности. Мы гордимся вами и вашим подвигом», — отметил Владимир Кравцов во время встречи.

Розалия Коваль поблагодарила за внимание и теплые слова, отметив, что для нее большая честь быть частью великой истории своей страны.