Ветерану Римме Михайловой в Лосино-Петровском вручили медаль к 80-летию Победы

Глава городского округа Сергей Джеглав и депутат Государственной думы Александр Толмачев навестили жительницу Лосино-Петровского. Они вручили Римме Павловне юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и подарок.

Римма Михайлова родилась в Алтайском крае. Ей было всего 10 лет, когда началась Великая Отечественная война. На правах старшего ребенка в семье она взяла на себя ответственность за двух младших сестер и брата. Жизнь в годы войны была очень тяжелой, люди голодали.

После окончания войны Римма Павловна устроилась работать на ткацкую фабрику, вышла замуж и родила двух дочерей. Сейчас она проживает в Лосино-Петровском вместе со своими детьми, которые с большим трепетом и заботой ухаживают за матерью.

Сергей Джеглав поблагодарил ветерана и ее дочь Ларису за теплый прием и дружескую беседу. «Время, проведенное рядом с участниками войны и тружениками тыла, по-настоящему ценно», — подчеркнул руководитель муниципалитета.