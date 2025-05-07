Ветерану Надежде Тумановой в Химках вручили подарки ко Дню Победы

Надежда Туманова родилась 6 сентября 1937 года. Когда началась война, она с семьей проживала в Ленинграде. Тяжелые дни блокады пенсионерка помнит до сих пор, хотя тогда ей было всего четыре года. Заслуги выдающейся жительницы Химок отметили медалью и званием ветерана труда. Кроме того, среди ее наград почетные знаки «За заслуги перед городским округом Химки» и «С благодарностью от Главы».

«День Победы — праздник, олицетворяющий героизм, мужество и непоколебимую волю нашего народа в жесточайшей битве за свободу. Надежда Туманова пережила страшные годы блокады Ленинграда, ее история — это пример для подрастающего поколения, напоминание о цене мира и необходимости беречь его», — поделился заместитель председателя Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

Помимо прочего, Надежде Тумановой вручили микроволновку и корм для домашнего питомца.